La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi.è convinto che i cambi di Udine serviranno per dare uno scossone e dopo la sosta ci sarà il cambio di marcia.La resa dei conti:Il divorzio col tecnico toscano non è in agenda anche per una questione economica: l'esonero e l'ingaggio di un sostituto costerebbe 80 milioni di euro.Dal sequestro alla paura:Dalla crisi si esce con i bomber:tutti in fila dietro alInfortuni e sbandate:si scopre indispensabile: ora, speriamo cambi qualcosa". Venerdì l'Inghilterra a San Siro, lunedì la trasferta in Ungheria.: "Dimenticato, pago i miei errori".Un Pallone d'Oro per ilin scadenza a giugno 2023 con il Torino di Cairo.dei giornali in edicola oggi, martedì 20 settembre 2022.