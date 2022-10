La Champions League è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Fate l'Inter! Inzaghi, ora o mai più, Lautaro salvami tu: "Noi allenatori sempre a rischio".

Assalto Napoli all'oro dell'Ajax: Kvara, tocca a te.



Juve: domani sera contro il Maccabi super tridente Di Maria-Vlahovic-Milik.

Milan, difesa a pezzi: ko Calabria e Kjaer.



Roma, Zaniolo dice sì: firmerà fino al 2027 con un ingaggio da big.

Dybala, tutta la verità: convinto da Mourinho.

Panchina Sampdoria: Stankovic in pole position.



Maria Sole Ferrieri Caputi: "Arbitro o mamma, deciderò".

Torino, euro-tour per i rinforzi sul mercato: Vagnati in Belgio e Spagna.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 4 ottobre 2022.