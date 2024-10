Domenica sera il posticipo Fiorentina-Milan ha chiuso la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter campione d'Italia.Ora c'è la seconda sosta stagionale per le nazionali, condei giornali in edicola oggi, lunedì 7 ottobre 2024.