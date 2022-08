Il calciomercato è sempre protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Inter e Juve, tutto aperto: Inzaghi in ansia per Skriniar in bilico, la corte del PSG fa paura, l'ultima parola a Zhang, nel mirino Akanji; Kostic atteso oggi a Torino, a centrocampo pista Frattesi e obiettivo Depay in attacco. Intanto Allegri perde i pezzi: dopo Pogba, ko anche Szczesny. Rabiot verso il Manchester United, parte l'assalto a Paredes.



Milan e Roma, tutto a posto: Pioli riparte con la stessa squadra dello scudetto con in più De Ketelaere, che avrà tempo per inserirsi; Zaniolo riprende il suo spazio tra le stelle di Mourinho: Wijnaldum, Pellegrini, Dybala e Abraham.



Raspadori a oltranza, ancora fumata grigia ma il Napoli non molla: siamo all'ultimo round.

Vlasic avvisa il West Ham: "Voglio solo il Toro".

