Prime pagine 10 gennaio: Inter-Juve, l'uomo scudetto. Nasce il nuovo Milan

Grazie alla vittoria ai rigori contro il Bologna di ieri sera, la Fiorentina è la prima semifinalista in Coppa Italia. I viola aspettano la vincente della sfida tra Milan e Atalanta, in campo stasera a San Siro con calcio d'inizio alle ore 21. Prima, alle ore 18, si gioca il derby Lazio-Roma allo Stadio Olimpico: chi passa il turno incontra la vincente di Juventus-Frosinone, che chiude il programma dei quarti di finale domani sera allo Stadium di Torino.



Oggi si gioca anche in Inghilterra (Liverpool-Fulham per la coppa di lega), Portogallo (spicca Benfica-Braga in coppa) e Turchia (in campo tra le altre Adana e Fenerbahce in campionato) oltre al derby di Madrid tra Real e Atletico a Riyad in Arabia Saudita per la Supercoppa spagnola con la formula delle Final Fuor: domani c'è Barcellona-Osasuna.

