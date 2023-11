In attesa della ripresa con il derby d'Italia al vertice della classifica tra Juve e Inter, la Serie A osserva la terza sosta per le nazionali della stagione. Gli Azzurri di Spalletti giocano venerdì a Roma contro la Macedonia del Nord e lunedì in Germania a Leverkusen lo scontro diretto con l'Ucraina, decisivo per la qualificazione alla fase finale di Euro 2024.



Intanto ieri sera alle Finals ATP di Torino l'italiano Sinner ha battuto il serbo Djokovic nella grande sfida tra due tennisti tifosi del Milan.

