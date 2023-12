Dopo la clamorosa vittoria per 4-0 del Frosinone a Napoli, oggi è ancora tempo di Coppa Italia. Stasera alle ore 21 a San Siro si gioca Inter-Bologna: chi vince trova la Fiorentina ai quarti di finale.



Turni infrasettimanali nella Bundesliga tedesca (spicca Wolfsburg-Bayern), nella Liga spagnola (l'eurorivale del Napoli in Champions, il Barcellona riceve l'Almeria) e nella Ligue 1 francese con PSG-Metz nel menu.



Infine una gara nella coppa di lega inglese: Liverpool-West Ham.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 20 dicembre 2023.