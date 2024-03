Prime pagine 20 marzo: Milan più vicino a Zirkzee. Juve, via alle Giuntolate. Napoli su Sudakov. Roma, Dybala risponde a Totti

Il mondo del calcio piange Joe Barone, dirigente della Fiorentina spentosi ieri. Intanto il caso di razzismo denunciato da Juan Jesus nel posticipo pareggiato 1-1 domenica sera a San Siro tra la capolista Inter e i campioni d'Italia uscenti del Napoli ha chiuso la 29esima giornata di Serie A. A 9 turni dalla fine del campionato i nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sul Milan, che vince 3-1 a Verona e allunga a +3 sulla Juventus, frenata sullo 0-0 in casa dal Genoa.



Ora c'è la sosta per le nazionali, con l'Italia di Spalletti impegnata in amichevole con Venezuela (domani) ed Ecuador (domenica 24 marzo) negli Stati Uniti. Il ct ha mandato a casa Acerbi, convocando al suo posto Mancini della Roma.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 20 marzo 2024, l'ultimo giorno di inverno.