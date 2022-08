Il calciomercato è sempre protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Milik mette la freccia su Depay come vice-Vlahovic per l'attacco della Juventus, ancora interessata a Paredes per il centrocampo. L'argentino del PSG piace pure alla Roma di Mourinho, attesa sabato allo Stadium di Torino e pronta ad accogliere Belotti. Intanto i bianconeri rischiano sanzioni dall'Uefa per il fair-play finanziario e s'interrogano sulla prestazione con la Sampdoria: valutazioni di mercato e scelte tattiche lasciano perplessi non solo i tifosi, pensieri poco Allegri.



Barrow del Bologna chiama il Torino, che a sua volta bussa alla porta del Milan per il ritorno in prestito di Pobega. I rossoneri trattano il centrocampista Onana del Bordeaux e sono al lavoro per blindare Leao con un nuovo contratto: il Chelsea si interessa all'attaccante portoghese, ma servirebbero 150 milioni di euro. Presto si riprenderà a parlare di rinnovo.



Pronto un rinnovo da top player anche per Skriniar. Per completare la difesa, tra Akanji (si complica) e Chalobah (il preferito), l'Inter vira su Acerbi della Lazio, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma.



Il Napoli va in missione a Parigi per il portiere costaricano Keylor Navas, mentre il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz può fare il percorso inverso e andare al PSG.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 24 agosto 2022.