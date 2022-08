Il calciomercato e il turno infrasettimanale di Serie A riempiono le prime pagine dei quotidiani sportivi. Comanda Dybala: doppietta di Paulo (100 gol in Serie A) e la Roma vola da sola in testa alla classifica. Monza travolto 3-0 nella notte del debutto di Belotti.



Riecco l'Inter: arriva il derby, battuta la Cremonese. Inzaghi: "Serve un altro difensore centrale". PSG ancora su Skriniar, il Bayer Leverkusen vuole Gosens: Marotta blocca Borna Sosa.

Maignan gigante, ma il Milan frena: troppo turnover pensando a sabato, Berardi ko esce in lacrime.



Paredes dice Juve: oggi visite mediche e firma sul contratto. Pogba, l'ansia cresce: in campo e fuori. Pjaca all'Empoli.

Napoli, la notte di Raspadori contro il Lecce. Praet torna al Torino.

