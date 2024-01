Prime pagine 31 gennaio: Conte agita il Milan, il Napoli si gioca 150 milioni. Inter-Juventus, attenti a quei turchi

Meno quattro. Conto alla rovescia verso il derby d'Italia Inter-Juventus di domenica sera a San Siro.



Intanto oggi si gioca in Coppa d'Asia (Bahrain-Giappone e l'Iran di Mehdi Taremi contro la Siria di Hector Cuper agli ottavi di finale), Belgio (Charleroi-Eupen, Leuven-Genk, Royale Union SG-RWDM e Standard Liegi-Anversa in campionato), Germania (Hertha Berlino-Kaiserslautern in coppa), Grecia (Panetolikos-OFI Creta, Atromitos-Panathinaikos e PAOK Salonicco-Panserraikos in coppa), Inghilterra (Manchester City-Burnley, Tottenham-Brentford e Liverpool-Chelsea in Premier League), Portogallo (Rio Ave-Estoril e Braga-Chaves in campionato), Spagna (Barcellona-Osasuna e Atletico Madrid-Rayo Vallecano nella Liga) e Svizzera con Lugano-Grasshoppers, San Gallo-Servette e Zurigo-Losanna in campionato col possibile esordio del giovane attaccante italiano Simone Pafundi arrivato dall'Udinese).



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 31 gennaio 2024.