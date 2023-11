Dopo le vittorie di Milan e Lazio rispettivamente contro PSG e Feyenoord, oggi tocca a Napoli e Inter tenere alta la bandiera tricolore in Champions League. Alle ore 18.45 i campioni d'Italia ricevono al Maradona l'Union Berlino di Bonucci e Gosens, in crisi nera e reduce da 12 sconfitte di fila. A seguire alle 21 l'Inter è impegnata in Austria sul campo del Salisburgo.



Domani tocca alla Fiorentina in Serbia col Cukaricki (ore 18.45) in Conference League, alla Roma in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga (ore 18.45) e all'Atalanta in casa con lo Sturm Graz (ore 21) in Europa League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 8 novembre 2023.