L'anticipo di venerdì sera tra Salernitana ed Empoli ha aperto la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Oggi spicca Roma-Inter, domani Milan-Napoli e poi lunedì sera si chiude con il posticipo dell'Udinese in casa della Juventus.



Intanto oggi si gioca anche la finale della Coppa d'Asia (Giordania-Qatar) e la finale per il terzo posto in Coppa d'Africa (Sudafrica-Repubblica Democratica del Congo) oltre che in Francia (PSG-Lille), Germania (Bayer Leverkusen-Bayern Monaco), Inghilterra (Manchester City-Everton, Liverpool-Burnley e Tottenham-Brighton), Spagna (Real Madrid-Girona) e Serie B: Cittadella-Parma, Cremonese-Reggiana, FeralpiSalò-Palermo, Modena-Cosenza, Sudtirol-Venezia, Bari-Lecco, Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria.

