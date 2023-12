Dopo i quattro anticipi di ieri, oggi si completa la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima nel girone d'andata. Si (ri)parte alle ore 12.30 con la Juve a Frosinone. Alle 15 Bologna-Atalanta è diventato uno scontro diretto per la Champions, mentre l'Udinese gioca a Torino. Alle ore 18 l'Inter riceve il Lecce a San Siro senza il capocannoniere Lautaro, che spera di recuperare per il 6 gennaio contro il Verona, oggi atteso dal turno casalingo col Cagliari. Infine alle ore 20.45 si chiude con il posticipo a Roma del Napoli campione d'Italia.



Oggi si gioca anche in Premier League (spicca il big-match Liverpool-Arsenal), Serie B e Liga: l'Atletico Madrid eurorivale dell'Inter ospita il Siviglia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 23 dicembre 2023.