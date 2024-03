Prime pagine 9 marzo: Juventus, spese in centro e i figli di Gasp per il dopo Max. Inter, esame a Posch

Ieri sera il pareggio per 1-1 nell'anticipo tra Napoli e Torino ha aperto la 28esima giornata di campionato in Serie A, che prosegue oggi pomeriggio con due scontri diretti per la salvezza: Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone. Poi l'Inter prima in classifica scende in campo a Bologna, in serata il Genoa riceve il Monza.



Domani all'ora di pranzo l'Hellas Verona è impegnato a Lecce, nel pomeriggio il Milan gioca a San Siro con l'Empoli. A seguire turno casalingo pure per la Juventus contro l'Atalanta, in serata c'è Fiorentina-Roma.



Lunedì sera si chiude con il posticipo tra Lazio e Udinese.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 9 marzo 2024, il 116 anniversario dalla fondazione dell'Inter.