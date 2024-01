Prime pagine 12 gennaio: Zielinski, sì all'Inter. Napoli rilancia per Samardzic. Pioli-Mourinho, si salvi chi può

Definite le quattro semifinali di Coppa Italia (Juventus-Lazio e Atalanta-Fiorentina), domani è già tempo di campionato in Serie A. Sabato pomeriggio Genoa-Torino e Napoli-Salernitana aprono la ventesima giornata, la prima nel girone di ritorno. A seguire prima Verona-Empoli e poi l'Inter prima in classifica a Monza. Domenica all'ora di pranzo la Lazio riceve il Lecce, poi il Bologna gioca a Cagliari e la Fiorentina ospita l'Udinese. In serata a San Siro c'è Milan-Roma. Lunedì l'Atalanta gioca in casa col Frosinone, martedì sera si chiude col posticipo tra Juventus e Sassuolo.



Intanto stasera si gioca in Serie B (Catanzaro-Lecco), Francia (Marsiglia-Strasburgo), Germania (Bayern-Hoffenheim), Inghilterra (Burnley-Luton) e Spagna (Siviglia-Alaves).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 12 gennaio 2024.