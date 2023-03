Archiviati gli ottavi di finale nelle coppe europee, oggi è già tempo di sorteggi dei quarti (con tanto di accoppiamenti nelle semifinali) in Champions League (ore 12), Europa League (ore 13) e Conference League (ore 14) sempre nella sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera.



Ma anche di campionato in Serie A. Si (ri)parte con due anticipi della 27esima giornata, l'ottava nel girone di ritorno, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Alle ore 18.30 il Sassuolo riceve lo Spezia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, poi alle 20.45 a Bergamo l'Atalanta gioca in casa contro l'Empoli.



Sabato spicca la trasferta del Milan sul campo dell'Udinese.

Domenica alla festa del papà si chiude in bellezza con il Napoli primo in classifica a Torino, il derby Lazio-Roma e Inter-Juve a San Siro.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 17 marzo 2023.