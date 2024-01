Prime pagine 19 gennaio: Milan su Sesko, la Juventus compra in centro

Battuta ieri la Fiorentina, il Napoli aspetta lunedì in finale di Supercoppa italiana la vincente di Inter-Lazio, in campo stasera alle ore 20 a Riyad in Arabia Saudita. Domani è già tempo di campionato in Serie A con l'esordio di De Rossi sulla panchina della Roma al posto dell'esonerato Mourinho in casa contro il Verona, poi in serata il Milan fa visita all'Udinese. La Juventus gioca domenica sera a Lecce con la possibilità di sorpassare al primo posto in classifica l'Inter, che recupererà a fine febbraio il turno casalingo contro l'Atalanta.



Intanto oggi si gioca anche in Coppa d'Africa (Capo Verde-Mozambico, Senegal-Camerun e Guinea-Gambia), Serie B (Sampdoria-Parma), Portogallo (Benfica-Boavista) e Spagna (Alaves-Cadice). Invece Mainz-Union Berlino è stata rinviata per maltempo in Germania.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 19 gennaio 2024.