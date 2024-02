Prime pagine 2 febbraio: Inter, Zielinski dopo Taremi. Juventus a lezione da Allegri

Conto alla rovescia. Chiuso il mercato invernale, mancano due giorni al derby d'Italia Inter-Juventus di domenica sera a San Siro. Intanto stasera l'anticipo della Fiorentina a Lecce apre la 23esima giornata di campionato in Serie A.



Oggi si gioca anche in Coppa d'Asia (Tagikistan-Giordania e Australia-Corea del Sud), Coppa d'Africa (Nigeria-Angola e Repubblica Democratica del Congo-Guinea), Francia (Strasburgo-PSG in Ligue 1), Germania (Heidenheim-Borussia Dortmund in Bundesliga), Spagna (Athletic Bilbao-Mallorca nella Liga), Turchia (in campionato anche il Galatasaray di Icardi) e Serie B con l'anticipo Palermo-Bari.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 2 febbraio 2024.