Archiviata la terza sosta stagionale per le nazionali con la qualificazione dell'Italia di Spalletti alla fase finale di Euro 2024, la Serie A si prepara a tornare in campo per la 13esima giornata di campionato. Domani si riparte con gli anticipi Salernitana-Lazio (ore 15), Atalanta-Napoli (18) e Milan-Fiorentina (20.45). Domenica sera c'è il derby d'Italia al vertice della classifica tra Juventus e Inter.



Intanto nel tennis l'Italia di Sinner ha battuto l'Olanda e si è qualificata alle semifinali di Coppa Davis contro la Serbia di Djokovic.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 24 novembre 2023.