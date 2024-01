Prime pagine 26 gennaio: Milan, Giroud con Pioli. Juventus per tutte le età, nessuno come l'Inter

Dopo la Supercoppa italiana vinta dall'Inter in finale contro il Napoli a Riyad in Arabia Saudita, stasera riparte il campionato di Serie A con l'anticipo del Torino a Cagliari, dove si piange la scomparsa di Gigi Riva. Sabato giocano in casa Atalanta, Juventus e Milan rispettivamente contro Udinese, Empoli e Bologna. Domenica spiccano Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter, lunedì si chiude con il posticipo della Roma sul campo della Salernitana ultima in classifica.



Oggi si gioca anche in Francia (Lione-Rennes per la Ligue 1), Germania (Eintracht Francoforte-Mainz per la Bundesliga), Spagna (Almeria-Alaves per la Liga), Inghilterra (Bristol-Nottingham Forest, Chelsea-Aston Villa, Sheffield Wednesday-Coventry e Tottenham-Manchester City per la FA Cup), Serie B (Catanzaro-Palermo) e Serie C: Mantova-Giana Erminio (girone A), Recanatese-Fermana (girone B) e Virtus Francavilla-Foggia (girone C).

