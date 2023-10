Dopo il giro di boa nella fase a gironi delle tre coppe europee, nel week-end torna in campo la Serie A con le dieci partite valevoli per la decima giornata di campionato. Si (ri)parte stasera con l'anticipo tra il Genoa di Gilardino e la Salernitana di Filippo Inzaghi. Sabato si chiude con Juve-Verona, domenica con i big-match Inter-Roma (con Lukaku in campo e l'altro grande ex nerazzurro Mourinho in tribuna per squalifica) e Napoli-Milan. Infine c'è il posticipo di lunedì sera tra Lazio e Fiorentina.



Intanto oggi si gioca anche in Francia (Clermont-Nizza), Germania (Bochum-Mainz), Inghilterra (Crystal Palace-Tottenham), Spagna (Girona-Celta Vigo) e Serie B (Cittadella-Cremonese).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 27 ottobre 2023.