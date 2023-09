Archiviato il primo e ultimo turno infrasettimanale in questa Serie A, oggi è già vigilia di campionato. Sabato si disputano tre anticipi della settima giornata: i campioni d'Italia del Napoli giocano a Lecce (ore 15), il Milan riceve la Lazio a San Siro (ore 18) e l'Inter fa visita alla Salernitana (ore 20.45).

Domenica spicca Atalanta-Juventus (ore 18), lunedì sera si chiude con il posticipo tra Fiorentina e Cagliari.



Intanto stasera si gioca in Francia (Strasburgo-Lens), Germania (Hoffenheim-Borussia Dortmund) e Spagna (Barcellona-Siviglia).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 29 settembre 2023.