La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Mourinho alla vigilia di Inter-Roma: "Io, Totti e il triplete".

Il doppio ex Ranieri: "Il mio amico Mou, galvanizzatore unico. Io a Milano pagai la partenza di Thiago Motta. Odio la costruzione da dietro e ammiro Klopp. Napoli da scudetto, Raspadori e Kvaratskhelia entusiasmanti".



Juve, Allegri rilancia Bonucci: grande tregua per lo scudetto.

Nella testa di Pogba: tornare a giocare cancellerà tutto dopo mesi travagliati dentro e fuori dal campo tra ansia infortuni, problemi in nazionale e vicende famigliari.



Milan, cala il passivo di bilancio: -66 milioni di euro.

Cardinale: "Così sveglio il gigante che dorme".

Giroud e la sfida al suo ex Chelsea in Champions League.



Torino, senti Lentini: "Juric come Mondonico".

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 30 settembre 2022.