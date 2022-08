Il calciomercato è sempre protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Kostic dice sì alla Juve, Allegri a Pogba: "Ci lascia a piedi". Inter, Dumfries e Skriniar restano in bilico.



Pioli: "Il mio Milan ancora più forte, gruppo e carattere per rivincere lo scudetto. Leao è un campione, può segnare più gol ed è felice di stare qui. Origi mi ha detto che De Ketelaere è metà Havertz e metà Kakà".



Dybala chiama Belotti alla Roma, da scudetto con Wijnaldum. Offerta del Torino per Makengo dell'Udinese.

