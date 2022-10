Il Corriere dello Sport apre con la sconfitta della Roma in Europa League: “Mou, una beffa. Serata stregata per i giallorossi, espulso Zaniolo”. In taglio basso il ricordo di Ventrone: “Il marine del calcio” e il caos nel Bologna: “Tensione a Casteldebole, tifosi negli spogliatoi”.



Tuttosport apre con un’intervista al doppio ex di Milan-Juve Gianluca Zambrotta che manda un messaggio a Vlahovic: “Sei nel posto giusto. Stia tranquillo, con Cuadrado e Kostic avrà i palloni per segnare”. Di Maria rapinato in casa”. Di spalla spazio al mercato del Torino: “Vlasic, Lukic e rinforzi a gennaio. Vagnati vicino al prolungamento”.



La Gazzetta dello Sport ha l’Inter al centro della prima pagina: “Codice rimonta”. Taglio alto dedicato a Milan-Juve: “Prime critiche a De Ketelaere ma il club è sicuro, volerà”; “Banditi a Villa Di Maria, c’era anche Vlahovic”. In taglio basso il ricordo di Ventrone e di spalla il ko della Roma in Europa League e i tre gol della Fiorentina in Conference.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, italiani e stranieri