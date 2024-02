Prime pagine 9 febbraio: Inter nata per caso, Chiesa rischia di perdere la Juventus, Spalletti rivoluziona l'Italia

L'anticipo di stasera tra la Salernitana ultima in classifica e l'Empoli penultimo apre la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Sabato spicca Roma-Inter, domenica Milan-Napoli e poi lunedì sera si chiude con il posticipo dell'Udinese in casa della Juventus.



Intanto oggi si gioca anche in Francia (Marsiglia-Metz), Germania (Borussia Dortmund-Friburgo), Spagna (Cadice-Betis) e Serie B: Como-Brescia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 9 febbraio 2024.