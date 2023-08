Dopo l'ufficialità del Milan, sono arrivate anche le prime parole di Yunus Musah da nuovo giocatore rossonero: "Sono molto felice, oggi credo che mi farà male la bocca per quanto sto sorridendo. Ringrazio tutti".



I PRIMI RICORDI - "Ero piccolissimo, giocavamo a calcio a sette. Avere quel rapporto con diversi compagni di squadra aiuta a capire le diverse persone e le diverse culture. Mi piaceva dribblare, e mi divertivo anche a giocare con i miei fratelli".



ITALIA - "Ora che ho l’opportunità di tornare in Italia, sono aiutato dal fatto che ho già vissuto un po’ qui".



PULISIC - "Mi chiedeva come andavano le cose, poco prima di firmare mi ha fatto i complimenti. Sono contento che ora possiamo giocare insieme anche nel club e non solo in nazionale".



MILAN - "Ci sono molti giocatori che mi piacevano tantissimo: da Seedorf a Ronaldinho, passati per Pato e altri. Mio fratello è tifoso del Milan, conosco molto bene questa squadra".



IL NUMERO - "Ho visto i numeri disponibili e mi sono accorto che l'80 era libero, mi ricordo che qui ce l'aveva Ronaldinho; e indossare quella stessa maglia sarà speciale".



GATTUSO - "Quando era al Valencia avevamo scherzato dicendo che forse un giorno sarei arrivato a giocare al Milan, e guardate dove sono ora...".