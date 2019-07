Prime big in campo in Champions League. La selezione in vista della fase a gironi prosegue tra stasera e domani con le gare d'andata del secondo turno preliminare, senza italiane in campo ma con altri top club europei. Come il Psv, che paga il fatto di essersi fatto sfuggire all'ultimo il titolo olandese. La formazione di van Bommel deve passare per i preliminari ed è in cerca di riscatto in Europa, dove nella passata Champions fece il possibile nel girone di ferro con Barcellona, Tottenham ed Inter. L'avversario è tosto, il Basilea, ma almeno in Olanda sulla lavagna Betaland l'«1» è favorito a 1,50. Non ci si aspettano sorprese in Ferencvaros-Valletta (per i maltesi non sembrano esserci grandi possibilità e l'«1» vale 1,18), in Celtic-Nomme Kalju (con la sconfitta degli scozzesi addirittura a 39 volte la posta) e tra Stella Rossa e Hjk Helsinki (padroni di casa avanti a quota 1,20). In palinsesto però - si legge in una nota - ci sono anche match piuttosto in bilico. Come il confronto tra il Cfr Cluj e il Maccabi. I romeni allenati da Dan Petrescu (terzino nel mitico Foggia di Zeman) devono prendersi un vantaggio in casa prima della sfida in Israele e si giocano a quota 2,00. Molto alte sulla lavagna Betaland anche le quote su BATE Borisov - Rosenborg (si parte dal segno «1» a 2,30) e su Dundalk - Qarabag: nell'ultimo caso si fa preferire il segno esterno a 2,30. La stessa quota torna in Viktoria Plzen - Olympiacos Pireo: la formazione ceca è avanti nei pronostici della vigilia a 2,30.