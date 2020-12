: confermata laper l'Italia nei giorni festivi e prefestivi (), zona arancione per il 28, 29, 30 dicembre e per il 4 gennaio., ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".. ​Nei giorni di zona arancione sarà possibile uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Vietato, però, andare nei Comuni capoluogo anche se all'interno del raggio di 30 km.In serata, il premierè intervenuto in conferenza stampa: "Il metodo delle zone ha funzionato, abbiamo evitato il lockdown generalizzato. Nei prossimi giorni tutte le regioni potrebbero rientrare nell'area gialla, ma la situazione rimane difficile e in tutta Europa.. Si tratta di un intervento ulteriore, dall'inizio ho detto che ci saremmo mossi su basi scientifiche, abbiamo ascoltato il Cts. Sarà possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. E' una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. Abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci apprestiamo a vivere il vaccine day, anche se il 27 dicembre non risolveremo il problema.Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Il decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar. ​. Abbiamo programmato un recupero della didattica in presenza dal 7 gennaio, per fare questo stiamo lavorando stasera. Stasera, durante il Cdm, alcuni ministri mi hanno informato che i tavoli delle Prefetture stanno lavorando molto bene, si stanno avvantaggiando molto per creare sinergia tra il sistema dei trasporti e l'esigenza delle comunità cittadine. Questo ci dà fiducia per riprendere le attività scolastiche da gennaio. Restiamo convinti che la scuola non sia focolaio di contagio, ma tutto ciò che ruota intorno alla scuola ha esigenze".