Si chiama Laurie Shaw, nel suo curriculum ci sono gli studi a Yale e Harvard. Che è come dire di uno che ha giocato con il Barcellona e con il Bayern Monaco., baby. sempre più playstation e sempre meno olio di canfora (che già da un pezzo non fa più parte dei profumi che ammorbano uno spogliatoio). Nessuno si stupisca. In Inghilterra - in questo senso - sono molto avanti.. Il suo compito è quello di studiare le partite e prevederne gli esiti. Come in una partita a scacchi. Del resto, chi gioca a scacchi lo sa bene: la cosa più importante è la strategia. Adottare una buona strategia significa rimanere vivi dentro il perimetro della scacchiera. A scacchi siamo soli di fronte al nostro io. Trovare una trama di gioco che metta in condizione Salah e Manè di andare a rete significa (anche) muoversi sulla scacchiera con intelligenza, anticipando le mosse dell’avversario.. Se prendiamo in mano un Almanacco Panini degli anni ’70 e ’80 ci accorgiamo subito che l’organigramma è scarso, ridotto all’osso. Presidente, direttore sportivo, allenatore, vice. Il preparatore atletico - spesso - era un ruolo ricoperto dallo stesso allenatore.. Vale lo stesso per il mental coach, figura che - al massimo - rientrava nella scelta dei singoli calciatori. Impensabile oggi fare a meno del responsabile del marketing o dell’area finanziaria, così come del responsabile della comunicazione (il cui compito però è spesso quello di NON comunicare).. Una figura professionale nuova è quella del «Supporter Liaison Officer» (ma perché ‘sta mania dell’inglese?), che banalmente fa da tramite tra il club e i tifosi facendosi promotore/portavoce di varie iniziative che coinvolgono il tessuto urbano. C’è ovviamente l’addetto all’area ospitalità, così come l’addetto all’area eventi.. Le diete ormai sono personalizzate, al terzino un menù e al mediano un altro. Non ci si deve stupire più di nulla. Tutto è monitorato, tenuto sotto controllo. In molti club lavorano professionisti interculturali e considerato che in uno spogliatoio mediamente si parlano una decina di lingue di lavoro ne hanno. Un paio di top-club tedeschi hanno chiesto consulenza ad un sessuologo per regolare un’attività che è pur sempre fisica (ma anche mentale). In Premier molte società si affidano ad agenzie che - come Mr Wolf in Pulp Fiction - risolvono problemi, dalla ricerca della casa per i calciatori alla soluzione di alcuni intrighi sentimentali. Un club di A un paio d’anni fa chiese una consulenza ad una ditta di materassi per migliorare il sonno degli atleti, la ditta mandò un esperto di postura che tenne una lezione per i calciatori.