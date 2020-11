Una campagna di marketing azzeccatissima ha permesso alla catena di supermercati tedesca Lidl di fare il botto, sui social e nei punti vendita. Lunedì è stato il giorno scelto da Lidl per lanciare in Italia la sua "Lidl Fan Collection", la collezione in edizione limitata di calzini, maglie, ciabatte e scarpe - soprattutto - che già aveva conquistato diversi Paesi europei. Le scarpe in particolare sono andate letteralmente a ruba, tanto da risultare esaurite in poco tempo molti negozi, con tanto di ressa per comprare i capi con il logo che poi vengono rivenduti sul web, con prezzi che raggiungono anche i 200-250 euro (a fronte di un prezzo di partenza in negozio, per le scarpe, di 12,99 euro). E sul web si è scatenata la sfida dei meme che hanno per oggetto le scarpe con i colori del colosso del discount.



SCORRI LA GALLERY PER GUARDARE I MEME PIU' BELLI SULLA LIDL!