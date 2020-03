Avvertivano che nel palazzo dove tutti i giornalisti stavano lavorando presto sarebbe esploso un ordigno. Via nell'isola verde a centro piazza in attesa che l'effetto-bomba finisse e si potesse tornare al nostro quotidiano.. Qui non ti liberano ma ti rinchiudono, qui non è una sbrasonata di qualcuno che chiamava a gettone ma è la realtà che ci è saltata addosso da un momento all'altro.Non sarà mai, anche perchè si arriva trentacinque anni dopo. Le non-scommesse. Sono caduti i veli e tu hai sbattuto gli occhiali contro il tadzebao che intimava "chiusura delle sale scommesse fino ad aprile per evitare gli assembramenti". Le non-scommesse a metà, prima si sono fermate le nostre, poi le altre, poi di nuovo le nostre in. Tutti in barca, altro che tre uomini. E campionati dilatati procrastinati rinviati al giorno che.. Con una spinta in pieno petto all'Europeo Itinerante, che più Itinerante di così non avrebbe potuto reinventarsi, fino a slittare al 2021 (neanche fosse stato curling)., come rende la seconda palla dele soprattutto i calci da fermo delNe è passato di tempo (1992) con larichiamata sul bagnasciuga a gran voce perchè si era aperto il buco dellatra le finaliste degli Europei. E chi vinse quella manifestazione, scivolando dalle pagine di un libro di fate e fiabe? Proprio loro. Ovviamente a quote di affezione, nessuna fiducia a chi fino a pochi giorni prima era in spiaggia a dire: "...offriamo noi il prossimo giro!".salvo all'ultima uscita dellae titolato l'anno dopo (2016), una quota vincente che ha toccato il! Il Sor (che poi sarebbe diventato Sir) Claudio, busto di bronzo oro e platino in qualunque piazzola di sosta della città (70 chilometri da Birmingham, l'aeroporto più vicino) che l'ha consegnato a una leggenda inscalfibile. Nemmeno da quell'elicottero del suo patron che venne giù, lasciando un gran rumore e un gran dolore.Ne è passato (meno) di tempo dalsceso in campo (2018) con le infradito e il cuscino dietro le spalle perchè ilscritto alera pagina sacra. E invecesposta la formazione, la mette a tre dietro e regala ala compagnia di unomai fiorito in giallorosso. "Come facemmo a perdere 3-0 con quella Roma?", fa ancora male la testa di Messi, Suarez e Busquets.Per non tralasciare il tripletòn di(2019) che impiccavasenior alle sue responsabilità, due a niente per loro al Wanda Metropolitano die niente a tre per lanella roccaforte diAdesso al massimo si può organizzare un burraco all'anziana, uno scopone se il nonno salta la pennica. Fino a spingersi ad urlare scopa come se i nostri avessero fatto come Dybala quando è ispirato.Mi battono sulla spalla. "Guarda che ci sono le scommesse via web, su Internet". Dove ti sembra di vincere sempre, perchè la "fresca" non esce mai dalle tasche. Lì niente assembramenti ma anche molta meno poesia.Vuoi mettere quando entravi in sala scommesse e scorgevi sullo sfondo quel pennellone del Watusso, due metri di sapere calcistico, quote che uscivano dai pantaloni a pinocchietto color cane che fugge. "A Watu', come lo vedi Torino-Sassuolo oggi?". Altra robbbbbbba, con la b martellata, che schiocca e rimbalza.