Belen Rodriguez e la sorella Cecilia si raccontano a la Gazzetta dello Sport, nell’inserto Fuorigioco. Queste le parole delle due sorelle argentine riguardo la fede calcistica: “Sono interista perché ci sono sempre stati tanti giocatori argentini, come Zanetti. Ma a me il calcio non interessa. Mi frega zero” le parole di Belen. Prosegue poi Cecilia: “Io tifo Inter, ma sono una venduta. Il mio ex fidanzato era della Juventus e io tifavo Juve, Ora invece sono nerazzurra”. Interviene Belen: “Ti sei persa Ronaldo allora…”. “Ma tanto non mi piace” la chiusura di Cecilia.





Poi Belen, ancora sul calcio: “La verità è che le femmine non devono sapere niente di calcio. Agli uomini piace così”.