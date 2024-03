Le squadre più forti del mondo secondo l'Opta Power Ranking: Inter sul podio, Milan appena fuori la top 10

Federico Russo

Qual è la squadra più forte del mondo? Chiunque è amante di questo sport se lo sarà domandato almeno una volta. L’Opta Power Ranking prova a fornirci una risposta. Esso è il sistema che assegna un indice da zero a cento a più di tredicimila squadre di tutto il mondo. Il calcolo non prende in analisi solamente le squadre dei top cinque campionati bensì di 183 paesi membri della Fifa e più di quattrocento campionati nazionali (413 per l’esattezza). Importante sottolineare che questo indice viene aggiornato quotidianamente.



IL CALCOLO E LA CLASSIFICA - Per l’attribuzione dell’indice viene utilizzato un algoritmo, che valuta moltissimi aspetti sportivi del club e attribuisce a ciascuno di essi un punteggio da zero a cento. Al primo posto con il massimo (100) abbiamo il Manchester City di Pep Guardiola, che ha fatto diventare grandi i Citizens dopo anni all’ombra del Manchester United: attualmente le gerarchie cittadine si sono ribaltate e lo scorso anno hanno concluso la stagione con incredibile “Treble”. Al secondo posto si trova il Real Madrid con un punteggio di 97.1, a pari merito con l’Inter di Simone Inzaghi, unica italiana in Top 10. In Top 10 ci sono anche Liverpool (quarto con 96.4) ,Arsenal (quinto con 94.8), Paris Saint-Germain sesto con 94.7, Bayern Monaco settimo con 94.3, la rivelazione della stagione attuale Bayer Leverkusen ottavo con 93.8. Chiudono la top 10 Barcellona e Borussia Dortmund rispettivamente nona e decima con 93.1 e 91.8. Le altre italiane? Il Milan di Stefano Pioli subito dopo le prime dieci: undicesimo con 91.5, mentre la Juventus è quattordicesima con 90.4. L’Atalanta di Gasperini ultima italiana in top 20, trovandosi al diciassettesimo posto con 89.8 di punteggio. Napoli e Roma le più vicine alle prime venti, trovandosi rispettivamente al ventiquattresimo e ventisettesimo posto con 89.2 e 88.6 di punteggio; Lazio trentaseiesima (87.2) dietro anche al Bologna trentunesimo con 88.1.



VERDETTI DI CAMPO - Come accade sempre però a fare fede è il campo, che ci ha dato conferme ma anche smentite in merito alla classifica appena riportata. L’Inter infatti è l’unica delle prime dieci ad essere stata eliminata dalle competizioni europee, essendo uscita per mano dell’Atletico Madrid (quindicesima in questa speciale classifica); Liverpool e Leverkusen sono qualificate ai quarti di Europa League, le restanti sono in top 8 di Champions League.