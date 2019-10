. Nei giorni scorsi, come abbiamo raccontato su Calciomercato.com , la società ha comunicato di avere sospeso i rapporti coi gruppi ultras, accusandoli di avere effettuato azioni violente dopo la gara di Taça de Portugal che ha visto lo Sporting eliminato dall'Alverca, squadra di terza divisione. E non è dato sapere quali siano state tali violenze, ma intanto la società biancoverde ha deciso in questo senso drammatizzando il tono di un rapporto già critico con l'intesa tifoseria. Ma a destare interesse è oggi un'altra esternazione del club di Alvalade.Con un comunicato inviato alla Comissão do Mercado de Valores Móbiliarios (CMVM, la Consob portoghese) e reso pubblico nella giornata di ieri, lo Sporting ha dichiarato le cifre di tutte le operazioni di calciomercato condotte nel corso della finestra estiva e adesso si è messo in proprio col beneplacito del suo mentore. In particolare,La prima è anche la sola che sfugga al binomio Mendes-Deco. Riguarda il. Il valore del trasferimento è 7 milioni di euro, e su esso lo Sporting paga una commissione del 10% (700 mila euro) alle agenzie Pro Profil e Think Forward Sport Management., che significa oltre il 12% del valore di cessione. Ancora più impressionante è la percentuale pagata a Gestifute per il, distribuiti tra Gestifute e Pedro Torrão, titolare quest'ultimo dell'agenzia Eurofoot. Rispetto al valore della transazione, la commissione sfiora il 17%.Ma il banchetto di Gestifute pagato dalla direzione sportinguista guidata dal dottor Frederico Varandas non si ferma qui., che nell'estate 2018 è stato tesserato dall'Olympiacos Pireo.. Altri 700 mila euro scaraventati nel calderone dell'economia parallela.Ultimi dettagli sfiziosi riguardanti due calciatori ceduti a titolo gratuito. Si tratta di, rispettivamente a Rx Brothers Lda e a BM Consulting. Però dice che il problema della società di Alvalade siano gli ultras.