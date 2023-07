, controlla come procedono le cose coi mezzadri locali, si fa scattare una foto mentre sventola una sciarpa o maglia celebrativa e poi se ne torna dall'altra parte dell'Atlantico per dedicarsi a altre palle: quelle a spicchi dei suoi Boston Celtics. Ma più spesso egli ricorda ai bergamaschi la sua esistenza in vita concedendo L'ultima l'ha concessa la scorsa settimana a Bloomberg Tv e ancora una volta ci ha messo dentro un entusiasmo da neofita che suscita tenerezza. Seduto su una sedia da regista cinematografico, con un paesaggio boschivo a fare da sfondo, l'ex numero 2 di Bain Capital ha per l'ennesima volta intrattenuto il pubblico . Raccontando la meravigliosa esperienza di possedere un club nel calcio italiano e descrivendo le sfide connesse alla missione con un piglio didattico, da corso di management per principianti. Praticamente è il medesimo schema comunicativo delle interviste precedenti, come quella concessa nel marzo 2023 a CBS (quando si presentò davanti alle telecamere indossando il giubbotto della tuta della squadra bergamasca) , o quel duetto di un mese fa in cui, dato che per quanto provi a mascherare la cosa mister Pagliuca non deve trovare il calcio qualcosa di particolarmente sexy. Certo meno delle Mixed Martial Arts, un campo nel quale si è buttato anima e (soprattutto) corpo. Nel senso che davvero, alla bella età di 68 anni, si è messo a praticareMMA come ha dichiarato durante un panel del Qatar Economic Forum . Roba che alla prima lettura si aveva l'impressione di essere incappati in un errore di traduzione. E invece no, le cose stanno proprio così. Con misterDunque possiamo capire che il tempo per occuparsi dell'Atalanta gli scarseggi. Ma da qui a lasciare che i vecchi azionisti di maggioranza, nel frattempo passati in minoranza, continuino a fare come se fossero ancora di maggioranza, ce ne corre. Lui si fida di Percassi father & son, e lascia che facciano i co-parü con massimo margine di manovra. Sicché va a finire che, e che invano abbiamo provato a ottenerla nelle scorse settimane inviando due mail al settore comunicazione dell'Atalanta Bergamasca Calcio SpA. Avevamo, e continuiamo a avere, molte curiosità sulla scelta diE ve l'avevamo detto che mister Stephen Pagliuca è un uomo pieno d'interessi. Non ci credevate?@pippoevai