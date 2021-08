Ma quando Mendes era tornato a Oporto dopo il blitz di Parigi per incontrare una delegazione del City, era ormai tutto pronto per il clamoroso matrimonio combinato tra Ronaldo e Pep Guardiola: dal club di Mansour era emersa la volontà di avvicinare le richieste della Juve pur essendo partiti dal voler abbracciarlo gratis, l'offerta doveva però attendere ancora l'uscita di Raheem Sterling, ma ormai filtrava solo ottimismo. Soprattutto, Ronaldo non poteva più tornare indietro.Da lui nasce la decisione di inserirsi, prendere atto delle condizioni per cui si stava consumando il passaggio di Ronaldo ai rivali, dichiarare subito di essere pronti a pareggiarle o persino migliorarle se necessario.piuttosto che un biennio a farsi sopportare da Guardiola con cui aveva comunque già parlato dichiarando di essere pronto al clamoroso trasferimento, meglio farsi riabbracciare dal club dove è diventato grande e farsi allenare da quel Solskjaer con cui ha pure giocato quattro stagioni.. E quando Ronaldo ha detto a Mendes di portarlo allo United, sul fronte City non c'è stato il minimo tentativo per tenere il punto: Sterling era ancora al suo posto e lì poteva restare, senza alcun rimpianto quell'offerta che doveva arrivare alla Continassa semplicemente non è stata presentata.Contenti per così dire, forse è più preciso “tutti sollevati”. Comunque Ronaldo voleva andare via e c'è riuscito, Allegri non aspettava altro e ora attende il sostituto. Ma quello sarà il primo capitolo di un'altra storia, l'ultimo è stato scritto e non prevede più alcun finale diverso da quello letto in queste ore.