L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha cercato di fare il punto della situazione per quanto riguarda il terzino sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic. Il laterale serbo da qualche mese è seguito molto da vicino dal Bologna di Sartori ma, dopo un primo spezzone di stagione in cui è stato poco utilizzato da Italiano, nelle ultime settimane è rientrato prepotentemente nelle rotazioni. Davanti a lui, si sa, c’è capitan Biraghi, e rubargli il posto non sarà certo facile, ma con le ultime prestazioni il classe ’99 sembrerebbe esser tornato nuovamente utile alla causa viola.



Per questo il quotidiano stamani sottolinea come adesso l’operazione tra Fiorentina e Bologna sia pressochè impossibile. Italiano infatti avrebbe espresso il volere di non privarsene: Terzic infatti al momento rappresenterebbe l’unica alternativa al capitano viola, e per questo il club vorrebbe aspettare prima di privarsene. Resta comunque un ostacolo alla sua permanenza in viola: il giocato ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e difficilmente deciderà di rinnovare con i viola. Che fare con lui?