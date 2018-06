Diviso tra il mercato e la febbrile attesa per il verdetto Uefa e le novità sul fronte societario, il Milan prova a programmare la prossima stagione. Il ds Mirabelli ha già individuato le zone del campo e i profili sui quali intervenire, ma ha in mano un piano B qualora i rossoneri non fossero ammessi alla prossima Europa League. Da Morata a Zaza, passando per Depay e Meyer, fino alle recentissime voci di cessione per Suso, ecco il punto sull'attualità del Milan.