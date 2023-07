Dele Alli si racconta a cuore aperto in un'intervista rilascia al canale Youtube di Gary Neville. Il giocatore dell'Everton, rientrato dal prestito al Besiktas, ha parlato della sua infanzia, dell'adozione e di come con l'aiuto del calcio ha cercato di dimenticarsi un passato fatto di nubi e momenti difficili: "A sei anni sono stato molestato, a sette ho iniziato a fumare e a otto a spacciare droga. Quando avevo 12 anni mi hanno adottato, ero entrato in una famiglia fantastica".



LA LOTTA INTERNA - "La mia vita è sempre stata un me contro me stesso. Mi facevo vedere felice e sorridente, ma dentro di me stavo perdendo la battaglia, se conosceste di più la mia vita potreste capire meglio; un trauma è sempre un trauma, e il corpo lo registra come tale. Io vorrei aiutare le altre persone a capire che non sono sole, il chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza".