"Io sono milanista, ma la maglia a cui tengo di più è quella del Porto". Ci svela nella diretta sulla nostra pagina Instagram . E a quella maglia è legata anche l'esultanza di Balo dopo il gol alla Germania all'Europeo: "Un giorno Mario me l'ha regalata dopo un Manchester City-Porto e da quella volta quando giocavamo alla Play e segnavo, esultavo sempre come Hulk. Questo è uno dei motivi per i quali mio fratello dopo il gol alla Germania all'Europeo ha festeggiato in quel modo.... Ogni tanto prendo anche il Brescia, per fare gol con lui".- Dal calcio virtuale a quello vero: "Io gioco in Serie D col Caravaggio, sono arrivato nel mercato invernale e fino allo stop forzato ho avuto poco tempo per giocare. Io sono più veloce di mio fratello, ma lui è molto più forte. Quando giochiamo insieme con gli amici mi manda sempre in porta. Abbiamo un bel rapporto, oltre a essere fratelli siamo anche due grandi amici.. In tanti lo etichettato come una persona negativa, ma chi lo conosce bene sa che non è così. E' solo un ragazzo di personalità".- Enock, il fratello di. Sempre e comunque: ". E' molto sensibile, se trova una minima cosa che non va bene si abbatte e anche in campo rende meno. Non è facile giocare con tanta pressione, lui sa che ora ha più responsabilità essendo più grande".- Stop. Rewind. Torniamo a qualche mese fa, quando il Brescia ha chiamato Balotelli per proporgli il trasferimento: "Io ero lì con lui.". 'Why always me?' si chiedeva Mario qualche anno fa, perché sempre lui? "Ogni cosa che fa viene vista come negativa, senza capire il motivo o come sono andate le cose. Si è creata questa situazione e deve conviverci.. Penso servano delle punizioni più severe contro queste persone, ma devono essere loro i primi ad arrivarci usando la testa".