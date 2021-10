La stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha concesso un'intervista a RMC Sport, nella quale ha parlato delle vicende di mercato che lo hanno visto protagonista nell'ultima estate. "Ho chiesto di poter partire, perché non avevo intenzione di prolungare il mio contratto in quel momento. Allo stesso tempo desideravo che il club, che mi ha dato un grandissimo supporto e nel quale ho trascorso 4 anni molto felici e dove sono tuttora molto contento, ricevesse un adeguato indennizzo economico da reinvestire per un sostituto di qualità. Ho comunicato le mie intenzioni piuttosto presto in modo che il PSG potesse organizzarsi, volevo che ne uscissimo tutti quanti nella maniera migliore, mostrando rispetto", ha detto il calciatore francese.



Mbappé ha poi aggiunto: "Ho anche fatto sapere alla società che, se non avesse voluto mettermi sul mercato, sarei rimasto senza problemi. La gente dice che ho rifiutato 6-7 proposte di rinnovo e che non volevo più parlare con Leonardo, ma non è assolutamente vero. La mia posizione è sempre stata chiara, ho detto che volevo andarmene e l'ho fatto coi tempi giusti. Personalmente non mi è piaciuto che il PSG abbia detto che ho chiesto la cessione a fine agosto, facendomi passare per un ladro. Io avevo comunicato alla fine di luglio al club che volevo andarmene".