Pochi minuti fa il nuovo centrocampista della Fiorentina Josip Brekalo è arrivato presso una nota clinica fiorentina per svolgere le consuete visite mediche prima di mettere nero su bianco l'accordo con il club. Il giocatore, arrivato a Firenze nella sera di ieri con un volo charter da Zagabria, ha espresso subito il suo entusiasmo per la fiducia riposta in lui dal club gigliato, che ha superato i forti interessamenti di Udinese e Dinamo Zagabria, e per l'inizio della sua nuova avventura in viola.



Fiorentina, Brekalo è arrivato in città: FOTO e dettagli dell'accordo. 'É sempre stata la prima scelta'

Queste le immagini raccolte da Calciomercato.com: