. I ritratti del grande storico, si sa, traevano spunto da alcuni elementi in comune tra personaggi storici per stabilire, soprattutto, differenze.. Tutti e due hanno giocato a calcio (centrocampisti), sono stati e sono alla guida di squadre importanti; spesso hanno incrociato le loro strade o i loro fioretti, confrontandosi ai vertici della classifica.(anche se i bianconeri, da anni, non sono certo molto amati alle pendici del Vesuvio) dovuti al divario, nel gioco e in classifica, tra le due squadre. Ora...