I rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo? Ha risposto così Andrea Pirlo su CR7 in conferenza stampa oggi: "Sta bene, è normale sia deluso, lui come tutti. Si è allenato bene, penso abbia recuperato per giocare domani. Le voci sono normali, lui è il personaggio più importante del mondo nel calcio con Messi. Ha sempre fatto bene alla Juve e dimostrato il suo valore, può capitare che una partita non faccia gol e questo fa più clamore perché è Ronaldo".