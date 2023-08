Tra gli argomenti che Juric ha affrontato nella consueta conferenza stampa della vigilia non poteva non esserci il mercato. In particolare il tecnico si è soffermato sulla situazione di Perr Schuurs, uno dei pezzi da novanta della squadra, un punto fermo della difesa granata ma anche un giocatore che ha mercato, che piace in Italia e all'estero. E proprio in virtù di queste voci che Juric ha spiegato: "Normale che i giocatori risentano un po' delle voci di mercato, lui è serio, sereno, lavora bene, normale che queste voci disturbino, ma col Milan giocherà".