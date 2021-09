Il potere del tifo. Il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, che è in prima linea nelle manifestazioni contro il Green Pass, non si è fatto problemi a presentare un test del tampone negativo per andare in Curva Sud all'Olimpico ad assistere al match di Conference League dei giallorossi con il Trabzonspor, settimana scorsa. Pazienza poi se il tampone negativo, oltre al vaccino e alla certificazione di aver contratto ed essere guarito da Covid-19, sia uno dei tre modi per ottenere il Green Pass. A Repubblica Roma, Castellino spiega: "Ho fatto il tampone. Quello si può fare, secondo le nostre regole. Sono entrato con il foglio che certifica il risultato negativo".



Chissà cosa ne pensano i militanti di Forza Nuova non romanisti, che all'inizio di agosto si erano visti recapitare questo comunicato, firmato proprio da Castellino: "Chiunque, militante o dirigente, per qualunque ragione si adeguasse a questa intollerabile e, nelle intenzioni del sistema, definitiva operazione di controllo sociale (ovvero il Green Pass, ndr) subirà l’immediata e irrevocabile espulsione da Forza Nuova, anche se, a dire il vero, sottomettendosi in questo modo alle regole imposte dal sistema, si metterebbe, nei fatti, fuori da solo. Non sarà interessato alla misura estrema chi, per ragioni familiari, personali o lavorative, facesse ricorso all’uso del tampone rapido. Fondamentale è non acquisirlo, non piegarsi, costi quel che costi".