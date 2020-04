Lacerca un rinforzo in difesa e guarda in, dove c'è un vecchio pallino dell'attuale direttore sportivo giallorosso, Gianluca. Il nome nuovo per la retroguardia diè quello di Moussa, difensore centrale del, classe '96, vice capitano del club tedesco, seguito dal Torino in passato proprio dal dirigente pugliese.- Mancino, 193cm di altezza, carismatico, trascinatore, idolo della tifoseria tedesca, è stato nominato vice capitano dai suoi compagni, che gli hanno riconosciuto un ruolo da leader sin da subito (i tifosi, invece, lo vorrebbero già capitano).(all'Europeo del 2019 non è mai sceso in campo), Niakhaté è stato pescato dal Mainz quando giocava nel Mets, ed è stato pagato intorno ai 6 milioni di euro. In lotta per non retrocede, e con una Bundesliga pronta a ripartire, Niakhaté è pronto a gettarsi nella mischia per centrare la salvezza. E poi, per spiccare il volo.Sì, perché non c'è solo lasul 24enne, cresciuto tra, ma anche tanti altri club europei. La, però, è presente, conche è diventato un obiettivo concreto per tanti motivi: convincente tecnicacamene, può sostituirein caso di partenza, è un affare anche dal punto di vista economico,e con uno stipendio contenuto. Low cost, giovane e affamato: il profilo ideale per la Roma che verrà.