Paul Scholes ci riprova. La leggenda del Manchester United ha iniziato l'avventura al Salford City, squadra di League Two inglese (equivalente alla nostra Serie D). La novità non è sfuggita ai betting analyst che hanno prontamente aggiornato il tabellone del vincente campionato proiettando il neo allenatore ad interim del club inglese come principale candidato al titolo a 7,00. L'ex centrocampista, soprannominato Silent Hero dai tifosi Red Devils, proverà di nuovo la sua avventura come allenatore, dopo la sfortunata parentesi della scorsa stagione con l’Oldham Atletic, che durò poco più di un mese. Il Salford City si trova attualmente in quinta posizione, con 9 punti in 5 partite giocate. A dare del filo da torcere a Scholes - secondo i bookie - sarà il Cheltenham, quotato a 7,50. Seguono l'Exeter e il Forest Green a 10,00. Newport County e Tranmere chiudono la top five con una valutazione rispettivamente di 13,00 e 15,00.